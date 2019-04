Giuliano Gabriele porta in scena all'Auditorium "Danze di Passione e Malavita"

La musica popolare che diventa attuale, nonostante l'utilizzo di tre strumenti tradizionali un tamburo, una viola ed un organetto, per cantare un Meridione che cambia senza mai cambiare. Questa è l’ultima sfida del trio guidato dall’artista italo-francese Giuliano Gabriele, che giovedì 2 maggio porta in scena a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica (Teatro Studio Borgna), il nuovo spettacolo “Danze di Passione e Malavita”.



Tarantelle, serenate e antiche ballate per accompagnare lo spettatore in un affascinante viaggio dalle campagne romane alla Vucciria, dai piedi del Vesuvio alla Grecia salentina, da San Basilio all’Aspromonte. Giuliano Gabriele (voce e organetto), Lucia Cremonesi (viola e lira calabrese) e Eduardo Vessella (tamburi a cornice) danno vita ad uno spettacolo intimo ma estremamente intenso: il racconto musicale di uno spaccato magico e controverso, di una bellezza senza tempo che si scontra con una realtà dura e complessa.



Così Giuliano Gabriele, parlando di “Danze di Passione e Malavita”: «Le luminarie della festa, la processione che si inchina al boss, l’anziana vestita a lutto che “incanta” il malocchio, le tavole imbandite e la povertà, le serenate, i riti pagani dell’uomo-animale, la devozione e la fatica, l’omertà e le nicchie dei santi…sono solo alcuni degli elementi racchiusi nella danza del disagio psichico, la danza che scandisce i giorni insieme al ritmo incessante di un tamburo, un battito vitale, essenza meridionale viva e nascosta».



Ospiti della serata: la musicista, autrice ed attrice Vanessa Cremaschi e la Taranta Experience Band.



Gabriele è considerato uno dei giovani più interessanti nel panorama italiano della World Music. All'attivo importanti esperienze live, dal Moods di Zurigo al festival Le Grand Soufflet di Rennes, dall'European Jazz Expo di Cagliari al Ravenna Festival, dal Folk-Est di Spilimbergo al Dhow Festival in Qatar. Vince alcuni importanti concorsi come il premio Andrea Parodi nel 2015 (il più importante premio dedicato alla World Music in Italia). Nel 2011 lavora come attore-musicista al fianco del leggendario Lindsay Kemp. Il suo ultimo disco, "Madre", uscito nel 2015, è stato recensito in tutte le più autorevoli riviste e webzine di World Music -tra le altre, "Songlines Magazine" (UK) e "World Music Central" (USA)-, entrando anche nella prestigiosaTop 20 World Music Charts Europe.