Giulia Mazzoni: «Io, pianista per caso, che sogno Cremonini»

Due tour in Cina completamente sold out. Un successo dietro l'altro, in appena sei mesi. La pianista Giulia Mazzoni, 29 anni (da poco sposata con Federico d'Annunzio, pronipote del Vate) è appena atterrata a Roma. Ed è raggiante.«Esatto. Quattro date tutto esaurito. Tangshan City, Tianjin, Nanning e l'Istituto Italiano di Cultura a Pechino».«Due ore di musica con pezzi di Giocando con i bottoni e Room 2401, ultimo disco. E poi, The departure composta da Michael Nyman per il film Gattaca - la porta dell'universo nella versione per due pianoforti, e Zombie, omaggio a Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries».«Eravamo sullo stesso palco al concerto di Natale all'Auditorium di Roma nel 2013, insieme a Patti Smith e Anggun. Ricordo che mi disse che sembravo un'artista pop rock».«Era rimasta colpita dalla copertina del mio disco che non le sembrava quella di una pianista classica».«Cantavo, scrivevo, ascoltavo vinili. Ma il pianoforte l'ho scoperto per caso».«A casa mia non c'era un pianoforte. L'ho incontrato in un'aula della scuola elementare ed è stato amore a prima vista».«Amo sperimentare, mettermi in gioco. Mi piacerebbe, per esempio, collaborare con Cesare Cremonini».Eppure ha spaziato molto: dallo Zecchino d'oro ai grandi teatri, passando anche per Fiorello.«Sì. Non ho scelto la strada classica. A me piace arrivare alle persone con mezzi diversi restando però coerente. E non mi vergogno di usare la parola pop».«Quest'estate, giuro».«Sono felice, ma niente privato. È il momento di parlare solo della mia musica».riproduzione riservata ®