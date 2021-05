Giromondo, il nuovo singolo di Rosmy feat Saturnino & Maurizio Solieri: «Non omologarsi ma fondersi e contaminarsi»

Giromondo, il nuovo singolo di Rosmy feat Saturnino & Maurizio Solieri sarà disponibile da venerdì 4 Giugno su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

"Giromondo", il nuovo singolo di Rosmy feat Saturnino & Maurizio Solieri

Dopo il successo di “Controregola”, il nuovo brano di Rosmy, “Giromondo”, disponibile da venerdì 4 giugno, che conta sulla preziosa collaborazione di Saturnino e Maurizio Solieri.

Con “Giromondo” Rosmy ci invita a guardare il mondo da un’altra prospettiva con un deciso no all'omologazione: “Giromondo - ha spiegato Rosmy - è un pezzo di grande impatto, un brano in chiave elettrorock che rievoca una delle più popolari filastrocche per sottolineare che è tempo di non omologarsi ma fondersi e contaminarsi. È tempo di difendere e promuovere le nostre diversità in tutte le espressioni così da costruire una società più inclusiva e proattiva”.

In "Giromondo" la partecipazione di due colossi della musica italiana come Saturnino e Maurizio Solieri che con il loro esclusivo tocco magico hanno dato originalità e forza al brano, esaltando al contempo l’importanza della musica e del mondo “live” tanto acclamato di questi tempi.

Una melodia elettrizzante scandita dal suono rock di un basso e di una chitarra magistralmente suonati dai maestri Saturnino e Solieri si unisce perfettamente allo spirito ribelle di Rosmy che con la sua voce inconfondibile ed intensa è in grado di toccare le corde più profonde dell’anima. La canzone è un’esplosione di elementi diversi in cui sfumature pop, elettroniche e rock s’intrecciano in un tutt’uno davvero sorprendente.

