Giovanni Pezzoli, morto il batterista cofondatore degli Stadio. L'addio: «I nostri cuori pieni di dolore»

di Redazione web

È morto nella serata di giovedì all'età di 70 anni Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio insieme a Gaetano Curreri, Marco Nanni, Ricky Portera e Fabio Liberatori. A darne la notizia è il gruppo sui suoi canali social.

Vivienne Westwood, morta la stilista inglese regina della moda britannica: aveva 81 anni

Pelè, il tumore al colon e i danni della malattia svelati dai medici: «Cedimento degli organi»

L'addio sui social

«Alle 21.00 di questa sera - scrivono gli Stadio su Facebook e Instagram - purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni».

Le condizioni di salute

Nato a Bologna il 14 maggio 1952, Pezzoli è stato il cofondatore del gruppo nato nella primavera del 1981. Nel marzo del 2016, poche settimane dopo la vittoria al Festival di Sanremo con la canzone “Un giorno mi dirai”, Giovanni Pezzoli era stato colto da un grave malore mentre si trovava in vacanza in montagna. Da quel momento, per i concerti dal vivo, era stato sostituito alla batteria da Adriano Molinari prima e da Iarin Munari poi. Le sue condizioni sono precipitate lo scorso 29 novembre, e anche in quell'occasione è comparso un messaggio sulla bacheca Facebook degli Stadio in cui si leggeva: «Giovanni non sta bene. Vi chiediamo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile. Sono momenti difficili». E ancora: «Gio in questo momento più che mai ha bisogno delle nostre energie positive, di tutto ciò che il vostro affetto può produrre di concreto e utile alla battaglia che sta combattendo». Il 7 dicembre un messaggio più rassicurante, con una foto di Pezzoli dal letto d'ospedale con il respiratore nasale, il pollice alzato, un accenno di sorriso e la scritta «Durante la battaglia non è importante vincere o perdere, ma battersi e il nostro Gio è un great fighter!», accompagnata da centinaia di like e messaggi di auguri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA