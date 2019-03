Giovanni Caccamo, il tour "La mia musica, il mio Paese" per «diffondere la cultura italiana» nel mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’obiettivo è diffondere la cultura italiana». Così, dopo il successo in Italia di “Eterno Tour”, è partito con “La mia musica, il mio Paese” con l’Istituto italiano di Cultura per una serie di concerti in giro per il mondo. Da Santiago e Rancagua, il cantautore scoperto da Franco Battiato e prodotto da Caterina Caselli, sarà a Lima, Tunisi, Algeri, Budapest, per chiudere a Il Cairo il prossimo 27 giugno.Questo dopo l’uscita del suo terzo album, il grande successo in Italia dell’ “Eterno Tour”, insieme al Maestro Beppe D’Onghia e la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 come ospite di Patty Pravo, Giovanni Caccamo.“La mia musica, il mio Paese” è un tour in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura, basato sull’incontro tra musica e parola che ha come obiettivo la promozione della cultura pop italiana nel mondo. Protagonista di questo viaggio Giovanni Caccamo, cantautore siciliano scoperto da Franco Battiato e prodotto da Caterina Caselli.L’idea nasce dopo il successo dei due concerti dell’artista, nel 2016, in occasione della manifestazione “Italia Amore Mio”, presso l’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, a Roppongi Hills e a New York. Oltre ai successi del cantautore stesso, sarà proposta una selezione di canzoni, appartenenti alla tradizione musicale italiana, diventate celebri in tutto il mondo. Il concerto evidenzia la capacità della musica di oltrepassare ogni confine geografico e legarsi ai momenti più significativi della nostra quotidianità. “Nel blu dipinto di blu” Modugno; “Caruso” Lucio Dalla; “Con te partirò” Andrea Bocelli; “Azzurro” Celentano; “Quando quando quando” Renis; “Pensiero Stupendo” Patty Pravo.Ecco le date:SANTIAGO 21 Marzo 2019 Teatro MontiglioRANCAGUA 22 Marzo 2019 Teatro RegionalLIMA 27 Marzo 2019 Teatro PirandelloTUNISI 6 Aprile 2019 Théâtre des RégionsALGERI 11 Aprile 2019 Auditorium Aissa MessaudiBUDAPEST 12 Giugno 2019 Teatro IIC - Sala Giuseppe VerdiIL CAIRO 27 Giugno 2019 Teatro dell’Istituto