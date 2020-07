Giovanni Caccamo torna live: ad agosto in tour nelle piazze, nei teatri e nelle arene all'aperto

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 14:04

Dopo oltre duecento concerti in tutto il mondo,, sceglie una dimensione acustica, intima e suggestiva, in piazze, teatri e arene all’aperto, per far fronte alla situazione di emergenza Covid-19, favorendo il rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio.Cantautore raffinato, scoperto da Franco Battiato, reduce dalla sua partecipazione al Festival “Pathway to Paris: Earth Day 50”, con Michael Stipe dei R.E.M., Patti Smith, Johnny Depp, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Cat Power, Ben Harper e tanti altri artisti, annuncia il suopiano e voce: un susseguirsi di canzoni e parole in un dialogo costruttivo sulle difficoltà dell’uomo contemporaneo a relazionarsi, ad ascoltare le proprie emozioni e credere nei sogni. Un momento per riflettere sulla bellezza della nostra esistenza e ricominciare a cantare insieme.Oltre ai successi del cantautore stesso, sarà proposta una selezione di canzoni, appartenenti alla tradizione musicale italiana. Il concerto evidenzia la capacità della musica di oltrepassare ogni confine e legarsi ai momenti più significativi della nostra quotidianità. “Nel blu dipinto di blu” Modugno; “Caruso” Lucio Dalla; “Pensiero Stupendo” Patty Pravo; “C’è tempo” Ivano Fossati; “La cura” Franco Battiato. “Almeno tu nell’universo” Mia Martini; “Io che amo solo te” Sergio Endrigo; “Amore che vieni, amore che vai” De Andrè; “La prima cosa bella” Nicola di Bari.6/8/20 PESCASSEROLI Località Colli Bassi, ore 18:0016/8/20 MARINA DI MODICA Auditorium Mediterraneo, ore 21:00 Biglietto intero: € 10,00 - Ridotto (0-14 anni) € 5,00 - Per info e prenotazioni 338685212222/8/20 CASUZZE Cinearena Giardino d'Estate, ospite Deborah Iurato, ore 21:00 Biglietto intero: € 10,00 - Ridotto (0-14 anni) € 5,00 - Per info e prenotazioni 338685212219/8/20 CATANIA Chiesa San Nicolò l'Arena, ore 20:30 29/8/20 NOTO Teatro d'Estate, Festival Pop Theology, 21:005/9/20 MANTOVA “Arena bike in” - Campo Canoa, ore 21:30 Acquisto biglietti e prenotazioni su www.disanimapiano.com11/9/20 PRATO Chiostro di San Domenico, opening act Giulia Mazzoni, ore 21:00 Biglietto intero: € 15,00 - Per info e prenotazioni 3386852122Date in aggiornamento su www.giovannicaccamo.it