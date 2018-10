Caccamo live, domenica 7 ottobre show al Pincio per il Wwf

Un pianoforte a coda sulla terrazza del Pincio a piazza del Popolo a Roma e la voce di Giovanni Caccamo. Il 7 ottobre il cantautore siciliano canterà in occasione dell'evento organizzato da WWF, Urban Nature, giornata dedicata alla Natura urbana per conoscere e ricostruire la biodiversità in città.



Più di un'ora di concerto con pezzi tratti dal suo repertorio. Un live di 15 canzoni internante piano e voce, da Eterno, brano in gara all'ultimo Festival di Sanremo, a Puoi fidarti di me - colonna sonora del film Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi - da Via da qui a Ritornerò da te, da La Cura di Franco Battiato ad Adesso e qui (Nostalgico presente) scritta per Malika Ayane.

