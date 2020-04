Giovanni Caccamo, l'unico artista italiano all'Earth Day 50. Con lui, Patti Smith, Michael Stipe, Ben Harper, Flea dei Red Hot Chili Peppers e molti altri

A chiamarlo Patti Smith in persona. Così Giovanni Caccamo sarà l'unico artista italiano a parteciapre al festival virtuale per il 50° anniversario della Giornata della Terra, Earth Day 50. Un mega festival con il frontman dei R.E.M. Michael Stipe, Patti Smith, Johnny Depp, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Ben Harper, Rain Phoenix, Nikolai Fraiture of the Strokes e altri artisti.

L'evento sarà domenica 26 aprile - alle ore 22:00, ora Italiana - sull’account Instagram @pathway2paris, organizzazione no profit dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici, “Pathway to Paris: Earth Day 50”.



A rappresentare l’Italia ci sarà quindi il cantautore siciliano scoperto da Franco Battiato, Giovanni Caccamo, da sempre sensibile a tematiche ambientali e umanitarie, reduce dal suo primo World Tour in Sud America, Europa e Nord Africa.



“È un onore rappresentare l’Italia al fianco di artisti straordinari che, come me, vivono l’arte come strumento di luce, per comunicare bellezza e valori senza tempo in tutto il mondo – ha detto l’artista italiano - Prenderci cura del nostro pianeta, è un dovere, ricordandoci sempre di essere “Ospiti” di Madre Natura”.



Jesse Paris Smith and Rebecca Foon, fondatrici di Pathway to paris, hanno dichiarato: “Dato che l'umanità deve affrontare un futuro sconosciuto, dobbiamo riconoscere il fatto che non possiamo semplicemente tornare al nostro comportamento di prima. Esempi di guarigione planetaria sono in atto in questo momento a causa della diminuzione del consumo umano. Vedere questi cambiamenti ci rende consapevoli dell'impatto dell'umanità sul pianeta. Possiamo ridisegnare il nostro mondo e ti stiamo chiedendo di unirti a noi.”



Tutti i proventi della Earth Day 50 saranno devoluti alle iniziative di Pathway to Paris. Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Aprile 2020, 09:20

