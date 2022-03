Giovanni Caccamo dà "Parola ai giovani". Qui il nuovo progetto del cantautore e tutte le date degli incontri

Parte da Milano il nuovo progetto del cantautore Giovanni Caccamo. Sulla domanda: “Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo?” dà “Parola ai giovani”, dando voce ai ragazzi e creare con loro un Manifesto sul Cambiamento. Caccamo, dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Parola”, si fa portavoce della sua generazione e - consapevole del dovere dei giovani di far soffiare un nuovo vento di cambiamento in questo momento storico di grave crisi, conflitti e disgregazione - dà il via a questo nuovo progetto collettivo in collaborazione con i maggiori atenei universitari italiani e il supporto di Banca IFIS e Pulsee Luce e Gas.

Una serie di simposi universitari e un concorso di idee per la creazione di un programma sul Cambiamento - “socioculturale”, “ambientale” e “spirituale” - rivolti a giovani studenti o lavoratori che, come l’artista, credono in un nuovo mondo possibile; il viaggio partirà il 31 marzo dallo IULM di Milano.

Durante i simposi, attraverso l’ascolto delle canzoni del nuovo disco “Parola” e dei loro testi d’ispirazione, l’artista condividerà con gli studenti percorsi e riflessioni, accendendo un dibattito collettivo sui temi trattati, l’importanza della parola e le idee di #Cambiamento.

Oltre agli studenti universitari, potranno partecipare alla redazione del Manifesto tutti i giovani italiani, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito giovannicaccamo.it. Caccamo utilizzerà poi i testi più significativi raccolti, per redigere un Manifesto con le idee di #Cambiamento delle nuove generazioni. Agli studenti universitari e ai partecipanti attraverso il web, si aggiungeranno, infine, alcune eccellenze dei settori della musica, dello sport, dell’arte e della ricerca che Giovanni coinvolgerà personalmente e che contribuiranno alla redazione del Manifesto, che sarà poi pubblicato insieme al re-pack del disco “Parola” e consegnato al Presidente della Repubblica e a Papa Francesco.

Tutte le informazioni per poter partecipare si trovano sul sito giovannicaccamo.it e sulla pagina IG @giov_caccamo; i testi e la candidatura, andranno inviati all’indirizzo mail cambiamento@giovannicaccamo.it entro il 30 giugno 2022.

“Ascoltare le nuove generazioni e coinvolgerle attivamente in un dibattito aperto sul domani, specialmente in questo momento storico, è fondamentale per costruire un futuro più equo e inclusivo - ha dichiarato Rosalba Benedetto, Direttore Marketing, Comunicazione e Relazioni Esterne di Banca Ifis - Per questo, nell’ambito dei numerosi progetti avviati da Banca Ifis nell’area della sostenibilità, e in particolare in ambito culturale, abbiamo voluto sostenere il progetto ‘Parola ai giovani’ di Giovanni Caccamo e contribuire alla realizzazione del Manifesto del Cambiamento, un documento prezioso nel quale Giovanni raccoglierà istanze e speranze dei nostri ragazzi”.

“Sin dal lancio di Pulsee abbiamo messo al centro la relazione costante con le giovani generazioni, convinti del valore aggiunto che possano portare ad ogni spinta innovativa e di cambiamento - sottolinea Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer di Axpo Italia, operatore energetico cui il marchio Pulsee appartiene - Sosteniamo la community di giovani innovatori Italiani grazie a numerosi progetti che finanziano nuove idee e disegniamo le nostre proposte sulla sostenibilità garantendo a tutti energia proveniente da fonti sostenibili. Crediamo che progetti come questo abbiano l’energia giusta per fare la differenza in termini di consapevolezza e azioni concrete”.

Il progetto nasce dopo il suo ultimo disco “Parola”, quarto album di inediti della carriera, uscito a settembre scorso, con la partecipazione straordinaria di Willem Dafoe, Aleida Guevara, Patti Smith, Liliana Segre, Michele Placido, Beppe Fiorello e una registrazione d’archivio di Andrea Camilleri.





Ecco tutte le DATE DEGLI INCONTRI:

31 marzo MILANO - IULM

21 aprile TARANTO - Università degli studi di Bari - Dipartimento Jonico

27 aprile PADOVA - Università degli studi di Padova

29 aprile ROMA - LUISS

3 maggio BARI - Università degli studi di Bari

5 maggio BENEVENTO - Università degli Studi del Sannio

6 maggio CASERTA - Università Luigi Vanvitelli

11 maggio MILANO - Università Cattolica del Sacro Cuore

17 maggio FIRENZE - Università degli Studi di Firenze

18 maggio ROMA - Università Roma Tre

24 maggio PALERMO - Università degli studi di Palermo

30 maggio PERUGIA - Università degli studi di Perugia

1 giugno VENEZIA - Università Ca’ Foscari

