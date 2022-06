Giovanni Allevi e il mieloma, il messaggio nascosto nel post su Instagram. Le parole oltre la musica

La musica che va oltre le parole. Giovanni Allevi sceglie Instagram per dare il doloroso annuncio ai suoi fan: il 53enne pianista e compositore marchigiano ha scoperto di avere un mieloma, e nel suo post 'nasconde' tra le note che sta scrivendo proprio la parola "mieloma". Una foto in cui cerca appunto di «tradurre» in note la parola «mieloma». «Non ci girerò intorno: ho scoperto - scrive sui social - di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa».

Giovanni Allevi ha un tumore: «Una malattia insidiosa dal suono dolce»

Allevi e il mieloma, i messaggi di affetto

Tantissimi messaggi di affetto e solidarietà, corredati da cuoi, fiori e note musicali, che stanno inondando la rete. In uno dei suoi ultimi post Allevi aveva scritto che «l'artista deve essere una creatura senza filtri, in un magico contatto con le cose» e tendo fede a questa sua convinzione non nasconde la sua paura e la sua fragilità ai suoi fan: «La mia angoscia più grande - rivela - è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto».

Allevi ha un mieloma: la malattia, cos'è e come si cura

Il musicista negli ultimi tempi soffriva di dolori alla schiena ma aveva comunque voluto continuare i concerti del tour di Estasi (l'ultimo live alla Konzerthaus di Vienna). A fine estate era atteso in Estremo Oriente ma sarà costretto a fermarsi per un periodo di cure. «Ho sempre combattuto - dice infatti - i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco». Allevi aveva parlato dei suoi dolori già in occasione del concerto al Teatro Petruzzelli: «Il mal di schiena, fortissimo, dopo tre mesi - aveva scritto - ancora non mi abbandona».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 19:08

