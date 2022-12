Giovanni Allevi, il commovente messaggio social dall'ospedale: «Grazie a tutti, mi date coraggio»

Continua senza sosta la lotta alla malattia di Giovanni Allevi. Il compositore sono mesi, ormai, che lotta contro un mieloma e dal momento della scoperta del tumore, ha deciso di condividere con i suoi follower il percorso che sta affrontando verso la guarigione. E, ancora una volta, sui social ha deciso di lanciare un messaggio commovente dalla sua camera d'ospedale.

Il messaggio ai fan

Sul suo profilo Instagram è comparso un video messaggio di Giovanni Allevi rivolto ai suoi tanti fan e a tutti coloro che gli vogliono bene. Al musicista marchigiano, di 53 anni, a giugno è stato diagnosticato un cancro e da quel momento non ha mai smesso di informare il suo pubblico sull'andamento del suo ricovero. L'artista appare profondamente commosso nel video e guardando la telecamera dichiara: «Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato. Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi voglio davvero bene».

Un nuovo ciclo

Giovanni Allevi per sconfiggere la malattia è costretto a sottoporsi a cicli di cure in successione. E 24 ore prima del messaggio che sta commuovendo il web aveva informato i suoi follower con una foto. Il compositore, infatti, lunedì 5 dicembre ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto della porta del reparto dell'ospedale, facendo intendere che era pronto a intraprendere un nuovo ciclo di chemioterapia. Una foto accompagnata dalla didascalia: «Un altro passo decisivo verso la guarigione. Grazie a tutti coloro che lavorano in questa fantastica struttura!», facendo trapelare quell'ottimismo che, nonostante tutto, non lo ha mai abbandonato.

