Allevi: «Kiss me again? La mia musica per trovare il coraggio di pensare al futuro»

"Kiss me again", baciami ancora. L'augurio che ci facciamo da quando, ormai un anno fa, ci sono stati vietati anche gli abbracci, è il titolo del brano per pianoforte di Giovanni Allevi che accompagna "Io sono... Italia", un cortometraggio che domani, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid sarà sulle reti Rai. Con le voci di un bel gruppo di attori – tra cuiAndrea Delogu, Massimo Ghini, Lino Guanciale, Flavio Insinna, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni, Elena Sofia Ricci – e le immagini del meglio di arte, cucina, sport, impegno e solidarietà italiani. Per "sottolineare ciò che abbiamo rispetto a ciò che abbiamo perso", ha detto l'autore del testo Mauro Berruto.

Allevi, con che spirito ha partecipato a Io sono... Italia?

È un moto dell’anima, un improvviso momento di poesia e di creatività, una coincidenza di intenti. Bloccato dal lockdown e lontano dagli affetti, ho cercato conforto nella musica, che mi è venuta a trovare con le note di un brano per pianoforte: “Kiss me again”. L’incontro fortuito con altri artisti e operatori della cultura raccolti attorno a Cultura Italiae ci ha portato a immaginare come l’arte possa risollevarci, fare qualcosa per rompere la cappa di inquietudine e sconforto che ci ha avvolto. Mauro Berruto ha appoggiato sulla musica parole di una bellezza indescrivibile, molte importanti voci dello spettacolo italiano le hanno interpretate con trasporto, infine la Rai ha aggiunto le immagini più toccanti della nostra storia, fino a quella più recente e dolorosa. Il risultato è un tuffo al cuore, che sono sicuro lascerà un segno. E ci permetterà di ricordare dove trovare il coraggio per immaginare un nuovo futuro.

Un anno di pandemia ha svelato a tutti la loro forza e la loro fragilità. Lei cosa ha scoperto?

Nonostante io sia incline alla malinconia, mi ritrovo ad affrontare la vita con uno spirito luminoso e a soffermarmi più sulle cose belle e inaspettate che la quotidianità mi regala. Il passato va ricordato, il futuro immaginato, ma è nel presente che dobbiamo vivere.

Da dove ripartire?

Dal vuoto e dal silenzio. Siamo tutti guerrieri che, al riparo nella propria tenda, si leccano le ferite e affilano la spada, per recuperare le energie e intraprendere nuove battaglie.

Quanto e come è cambiato il suo rapporto con la musica in questo periodo?

Sto finendo di comporre un grande e nuovo lavoro musicale, che mi ha assorbito totalmente in questo strano periodo. Confrontandolo con i lavori precedenti, vedo delle oasi di sicurezza, delle quali certamente ho bisogno, ma da lì parto per la tangente verso mondi inconsueti e orizzonti inesplorati. Tremo all’idea di condividere finalmente un giorno, sul palco di un teatro, questa musica con il pubblico.



Ad aprile saranno online i nuovi episodi di “Allevi in the jungle”. Cosa racconteranno?

Chi mi ha conosciuto sa che sono timidissimo e chiuso nel mio mondo, avvolto dalla musica, ma questa docuserie ha rappresentato per me una spinta a uscire dalle certezze. Ho sentito che era il momento di aprirmi a un'avventura per raccontare le forme del cambiamento che in questo momento storico più che mai siamo portati a esplorare. Allevi in the jungle mette in atto una piccola rivoluzione: far conoscere la ricchezza della strada e dimostrare che anche da lì può nascere la capacità di ripartire ogni volta, di imparare dalle proprie fragilità, di scoprire come rimanere fedeli a sé stessi nonostante le difficoltà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 07:00

