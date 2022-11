Giorgio Moretti live a Roma all'Angelo Mai: «Sarà il mio primo vero concerto nella mia città»

Sabato 26 novembre, alle ore 23, Giorgio Moretti arriva in concerto all’Angelo Mai di Roma.

Dopo il tour estivo che lo ha visto condividere palchi italiani con artisti come Rkomi, Tananai e Fulminacci, il giovane cantautore romano torna live nella sua città natale, per presentare per la prima volta il suo concerto completo. «Il primo mio vero concerto nella mia città. La prima volta che porto il mio show e le mie nuove canzoni davanti a tutte quelle persone che ci sono dal primo momento. Sarà il nostro momento», racconta.

Durante il concerto, infatti, oltre al suo disco d’esordio "Quasi mai" e all’ultimo singolo "Ho paura", non mancheranno nuovi brani suonati in anteprima live. Inediti che presentano un sound lontano da quello dell’album d’esordio, perché rivoluzionati da una direzione più psichedelica. Tutto questo, supportato dalla presenza della band, darà forma a un concerto dinamico composto da frammenti strumentali che faranno da collante tra un brano e l’altro, lasciando spazio però a un’interazione con il pubblico che si sentirà abbracciato dall’intero concerto.

Sul palco il cantautore sarà accompagnato da Alessandro Dell'Olio alla chitarra solista, Antonio Simioli alla batteria e dal suo produttore Meiden, che live suonerà tastiere e synth.



Biglietti: da 10 a 8 euro. Per maggiori informazioni sul concerto: https://www.angelomai.org/eventi/4314/

