Giorgia annuncia sui social il nuovo singolo ‘Normale’, a sei anni dall’ultimo album di inediti

“Cosa è Normale per te?”: è stato questo il primo post social con cui Giorgia ha acceso la curiosità e le attese dei fan. A pochi giorni di distanza, e dopo qualche clip video che ha alimentato le aspettative, è arrivata la conferma. Il 4 novembre esce, infatti, il nuovo singolo ‘Normale’, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica.

Il ritorno

Un ritorno attesissimo, quello dell’artista romana il cui ultimo album di inediti risale a sei anni fa. La traccia fa da apripista al nuovo progetto discografico di Giorgia e vede la produzione di Big Fish. L’annuncio è arrivato dai social con una serie di clip, girate da Rocco Papaleo, in cui Giorgia chiede alla gente una personale definizione di normalità. “Ma la Normalità, esiste?”, si chiede ancora Giorgia ringraziando il regista e il suo team.

