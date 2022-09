Renato Zero e lo sfogo davanti all'hotel di Giorgia Meloni: «Votate la m...a che siete»

di Angela Casano

La vittoria di Giorgia Meloni sta suscitando diverse polemiche nel mondo dello spettacolo. Damiano David, Sabrina Ferilli e Eros Ramazzotti, sono solo alcuni dei nomi che sui social hanno preso una posizione netta nei confronti del risultato restituito dalle urne che ha visto il trionfo di Fratelli d'Italia. Tra le reazioni piccanti quella di Renato Zero, che è sbottato davanti l'hotel di Giorgia Meloni contro i giornalisti: «È un regime questo».

Cosa è successo

Renato Zero, impegnato con le date del suo tour al Circo Massimo, sta alloggiando in questi giorni all'Hotel Parco dei Principi di Roma, sede del comitato elettorale di Fratelli d'Italia. Ieri sera, il cantantautore romano è tornato nel suo hotel e si è trovato accerchiato dai giornalisti in attesa di Giorgia Meloni. In un video reso pubblico e andato virale sui social, si vede Renato Zero, visibilmente infastidito, che appena sceso dall'auto inizia a inveire contro i presenti: «Manco più in albergo si va? E' regime questo! Str***! Votate la me*** che siete».

Lo sfogo

La reazione è stata provocata dall'eccessiva difficoltà di arrivare all’hotel e di scendere dalla propria auto. Ma non è la prima volta che il cantautore romano esprime la sua posizione in merito a questo momento politico del Paese: «Stavamo così bene con Draghi, se fosse riuscito a finire il mandato avremmo potuto riorganizzare tutto con calma. Abbiamo avuto gli Almiranti, i Saragat, Togliatti e Nenni, gente che girava le borgate e invece ora brancoliamo nel buio. Vogliamo un governo fatto di gente che si rende conto della situazione, che si occupi delle esigenze degli operai, degli studenti, dei malati...», questo lo sfogo del cantante, venerdì, prima del debutto del suo mini tour romano.

