di Rita Vecchio

MILANO -e dall’infanzia difficile, senza genitori naturali e senza quelli adottivi scomparsi quando era ancora piccolo, trova nella musica emo-core il suo equilibrio. Ieri - quando per tutti era Gionata Ruggieri - come oggi, con undici nuove tracce dal titolo “Emo”.Con look e musica entro nel mondo dei ricordi, portandomi dietro il mio bagaglio interiore. Il rap è oramai pura immagine e di veri rapper in giro ce ne sono pochi », dice a qualche ora dall’inizio del firmacopie (oggi Varese e Milano - Mondadori di piazza Duomo). Una scaletta disco che parla di storie d’amore iniziate e finite, di tormenti interiori e speranze, e in cui si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Ho vissuto il bullismo. Mi prendevano in giro per tutto. Ma il cyberbullismo di oggi è forse peggio. I social sono una gabbia di matti in cui si permettono di giudicare senza regole».i e perché canto canzoni d’amore. Sono etero e chi discrimina ha solo tanta rabbia repressa. Chi mi criticava ora porta pantaloni più stretti dei miei». Un anno e mezzo per lavorarci e un duetto, quello di “Per sempre” con Giulia Jean. Il tour dal 6 settembre: partenza dall’Alcatraz di Milano