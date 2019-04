“Appunti di un lungo viaggio”, Gino Paoli celebra affetti e canzoni di successo con un doppio album

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO -non è solo il titolo del suo ultimo doppio album (in uscita il prossimo 19 aprile), è anche la sua vita cantata, quella di. Una vita interminabile, con sessant’anni di carriera da festeggiare, tante storie da raccontare. Come quelle di tanti suoi amici passati che ricorda ancora come fossero con lui, a ridere al suo fianco, a fumare una sigaretta, a bere un bicchiere.Da«che è la persona che più mi manca, anche se eravamo molto diversi e litigavamo sempre». Gino non è cambiato e «queste canzoni parlano della vita. E la vita è fatta di stagioni».Semplice, essenziale, proprio come piace a lui. Il primo cd s’intitola«perché quando hai detto quel che dovevi dire non c’è bisogno di sbrodolare. Ti fermi. Ho tentato di trovare un’altra forma per esprimermi, una forma che fosse più vicina a me, essenziale appunto. Certo, comporta il fatto di pensare prima di parlare».A 84 anni guarda la vita in faccia senza aver paura della morte. Forse perché «non credo nella morte», risponde. «In natura la morte non esiste. Esiste una stagione che finisce affinché ne inizi un’altra. E questa cosa mi dà grande serenità. La morte non mi fa paura. Ho semmai il rimpianto per la morte degli altri, per non aver passato abbastanza tempo con loro». E a proposito di morte, l’anarchico cantautore genovese non ha nessun dubbio: «Voglio morire malato perché ho intenzione di fare tutto, non mi voglio far mancare niente, non voglio arrivare alla fine tutto sano e perfetto e non aver fatto niente, preferisco aver fatto tutto e magari lasciarci la pelle malato».Poi c’è l’altro cd,, dove sono riuniti i suoi più celebri successi rivisitati« insieme a tre grandi jazzisti» ovveroed. Alla sua si rimette in viaggio, «anche se me ne starei volentieri a casa» ma «il palcoscenico è una droga. Non lo abbandoneresti mai una volta che sei lì…». Ironico e irriverente Gino Paoli resta un anarchico convinto («Non mi sembra di avere espresso le cose mai in maniera diversa rispetto a prima…»), lontano dalla religione, sensibile alle cose brutte che gli accadono intorno, come il razzismo: «Trent’anni fa a Ischia scrissi Ehi ma’, è una canzone ancora attuale. Le cose non sono cambiate, sono solo peggiorate…».riproduzione riservata ®