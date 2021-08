Gino Paoli sta male, annullati altri due concerti: come chiedere il rimborso

Gino Paoli sta ancora male e le sue condizioni di salute hanno imposto di annullare altri due concerti in un'estate ricca di date da solista e in compagnia di Danilo Rea. Il cantautore 86enne soffrirebbe di una labirintite che gli impedirebbe di esibirsi. I concerti cancellati sono del 4 e 8 agosto prossimi. Rimborsati i possessori dei biglietti.

Leggi anche > Gaetano Curreri: infarto sul palco, paura per il cantante degli Stadio. Poi l'annuncio: «Sta bene e ringrazia tutti»

Gino Paoli sta male

L'autore di Sapore di mare ha rinunciato agli spettacoli del 4 agosto all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (in provincia di Brescia) e dell'8 agosto al 42esimo Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta (in provincia di Lucca). La speranza era che recuperasse in vista di queste ultime date e dopo i primi concerti cancellati.

Gino Paoli, concerti annullati

Nelle scorse settimane aveva rinunciato a Forlì, Perugia e all'Auditorium Parco della Musica. Per chi era già in possesso del biglietto del concerto in programma gli organizzatori degli eventi hanno fatto sapere che si potrà chiedere il rimborso entro il 23 e 31 agosto. Resta invece in programma il concerto di Gino Paoli previsto il 12 settembre prossimo al Teatro Romano di Verona insieme allo stesso Danilo Rea.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA