Ginevra e il suo "Diamante": «E' un album che rappresenta l'evoluzione di me»

di Rita Vecchio

La vocalità protagonista assoluta per Ginevra. «Ho studiato tanto la voce, mi sono messa alla prova - racconta a proposito del nuovo album la cantautrice e musicista torinese classe 1993, nome d’arte di Ginevra Lubrano - rispetto al precedente EP Metropoli, c’è una ricerca». Un disco poliedrico, sfaccettato, dal titolo Diamanti (Asian Fake/Sony Music), per la direzione e produzione di Francesco Fugazza. «È un disco di canzoni. Volevo che ci fosse una selezione con idee melodiche dal vestito diverso che rappresentassero la mia anima», continua Ginevra che vanta alle spalle più collaborazioni, tra cui Sanremo 2022 con La Rappresentante di Lista nella serata delle cover. Composto di 12 tracce, fra cui Club, Briciole e Anarchici, Asteroidi, scritta da Mahmood («con cui ho studiato al CPM di Franco Mussida»), e il feat. con Arashi in Amuleto. «È un lavoro che rappresenta l’evoluzione di me, il viaggio di me adolescente per raggiungere la me adulta».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 06:10

