Gigi Finizio, morta la mamma del cantante. Il cuore spezzato: «Ciao Ma»

«Ciao Ma». Poche semplici parole e l’emoticon di un cuore spezzato accompagnano il saluto che il cantante napoletano Gigi Finizio ha rivolto attraverso i social network alla madre, scomparsa ieri.



A rendere nota la notizia è stato lo stesso Finizio, con un post su facebook e una foto in bianco e nero che ritrae il volto in primo piano dell’amata mamma. Un dolore, quello che ha colpito la famiglia del neomelodico, attorno al quale si stringe tutta la comunità di fan del cantante, che ha espresso vicinanza e affetto attraverso messaggi e commenti.



«Tante condoglianze a te che accompagni le mie giornate con la tua meravigliosa voce ormai da quando ero bambina - scrive M. su facebook - ti posso capire sai un anno fa ho perso il mio adorato papà e ancora oggi sentono il suo profumo, lo so che sono parole scontate ma fatti forza lo devi a lei lo devi alla tua mamma».



Solo pochi giorni fa, in pieno lockdown per il Coronavirus, il cantante aveva festeggiato un traguardo importante della figlia: la sua laurea. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA