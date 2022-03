Gigi D'Alessio, torna il sereno con il figlio LDA: la dolce dedica per il compleanno

Torna il sereno tra Gigi D'Alessio e il figlio Luca, in arte LDA. Dopo la polemica attorno alla canzone di Daniele Silvestri 'La Paranza', che il ragazzo pochi giorni fa si era rifiutato di interpretare ad Amici, era seguito il duro rimprovero del padre e i rapporti tra i due sembravano molto tesi.

Gigi D'Alessio, la dolce dedica per il compleanno del figlio Luca

Ma l'amore di un papà per il proprio ragazzo non conosce limiti ed è capace di superare qualsiasi incomprensione, come dimostrano le bellissime parole del cantautore napoletano nel giorno del compleanno del figlio Luca.

Con grande stile, Gigi D'Alessio ha messo una pietra sopra la vicenda di Amici per fare una dolce dedica al ragazzo, che ieri ha soffiato sulle sue prime 19 candeline. «Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta» ha scritto il cantante, che ha accettato la volontà del ragazzo di farsi le ossa nel mondo della musica senza il suo aiuto. La fama e il successo possono essere un'arma a doppio taglio, per questo Luca D'Alessio ha scelto di presentarsi sul palco di Amici solo con le iniziali del suo nome, LDA, oggi suo nome d'arte.

«Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica – ha scritto Gigi, accanto a una loro foto sul palco, quando Luca era solo un bambino –, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene». Parole che non lasciano dubbi sulla stima e l'amore che Gigi D'Alessio prova per il suo piccolo grande figlio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 22:26

