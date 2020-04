Arriva in radio “Non solo parole”, nuovo estratto dall’album di Gigi D’Alessio “Noi Due” (GGD Edizioni Srl/Sony Music).

Un brano sognante che vede il cantautore duettare con la regina dell’airplay Giusy Ferreri dando vita ad una ballad romantica e sensuale, dove l’amore bramato si fa concreto e il sentimento si trasforma in passione: un’esplosione di desiderio che genera un universo in cui c’è spazio solo per due. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 13:35

