Gigi D'Alessio, al concerto per i suoi 30 anni ci sarà anche LDA: ecco cosa faranno

Gigi D’Alessio e LDA insieme sul palco. In Piazza del Plebiscito a Napoli, il 17 e 18 giurno, padre e figlio intratterrano il pubblico durante il concerto Uno come te – Trent’anni insieme, una grande festa per onorare la carriera di Gigi. Tra i tanti ospiti, il cantante ha scelto anche suo figlio, reduce dall'esperienza di Amici di Maria De Filippi.

Luca D'Alessio, il figlio di Gigi: «Ho chiamato LDA l'album, parla tanto di me»

Il successo di LDA è esploso proprio durante il talent, da cui è uscito in lacrime, ma soddisfatto del suo percorso. Dopo le prime fatiche per scansare il peso del suo cognome, ora LDA è apprezzato dal pubblico indipendentemente dalla sua parentela col cantante partenopeo.

Durante il concerto, inoltre, Gigi e suo figlio si esibiranno insieme: «Luca canterà la sua canzone, io lo accompagnerò al pianoforte. Lui aveva un desiderio: che non gli dicessero che era il figlio di. Adesso sono io che sto dicendo: ‘Sono il papà di…’, quindi è già stata una bella conquista» ha dichiarato Gigi D’Alessio.

