Gigi D'Agostino, nazi-vip tedeschi intonano cori xenofobi sul suo brano. Il dj: «La mia canzone parla solo d'amore»

Interpellato sullo scandalo creatosi in Germania per il video con i giovani bene che cantano uno slogan xenofobo evocando il nazismo in un locale dell'isola di Sylt, il dj, produttore discografico e conduttore radiofonico Gigi D'Agostino ha sottolineato che la propria composizione coinvolta non ha alcun risvolto politico-sociale e parla solo di amore. «La mia canzone 'L'amour toujours' parla di un sentimento meraviglioso, grande e intenso che unisce le persone. È la forza dell'amore che mi fa volare», ha dichiarato l'artista come riporta l'agenzia tedesca Dpa evidenziando che nel brano è centrale anche la gioia dello stare insieme.



Il dj prende le distanze

Tutto l'amore di cui parla la sua canzone non può essere riassunto in pochi momenti o in un giorno, un mese o un anno, sintetizza l'agenzia aggiungendo che proprio questo motivo D'Agostino ha intitolato il brano «L'amour toujours» - ossia «L'amore sempre»: «È l'unico significato della mia canzone», afferma D'Agostino che nella sua dichiarazione non ha parlato dell'episodio in Germania e ha sottolineato di non essere presente sui social media.

