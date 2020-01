Pearl Jam are back! In arrivo "Gigaton", il nuovo album della rock band di Eddie Vedder

Concerti live 2020. dai Pearl Jam a Vasco Rossi ecco tutti gli artisti italiani e stranieri che si esibiranno live

Martedì 14 Gennaio 2020, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

annunciano, per il 27 marzo 2020, la pubblicazione del loro undicesimo album in studio, "Gigaton" (Universal Music/Island Records). Oltre sei anni dopo l’uscita di "Lightining Bolt", insignito del Grammy Award, "Gigaton", prodotto da Josh Evans e dagli stessi Pearl Jam, segna l’attesissimo ritorno discografico della band.Il pre-order di "Gigaton" è disponibile su www.pearljam.com , prossima invece è la data di uscita di “Dance of the Clairvoyants”, primoufficiale.«Realizzare questo disco è stato un lungo», commenta il chitarrista solista Mike McCready. «È stato emotivamente oscuro e confuso, alle volte, ma anche un cammino sperimentale ed esaltante verso la redenzione musicale. Collaborare con gli altri membri della band a Gigaton alla fine mi ha regalato grande, consapevolezza e coscienza di quanto sia necessaria la connessione tra le persone in questi tempi».Nella copertina di Gigaton è utilizzata la foto “Ice Waterfall” del fotografo, regista e biologo marino canadese. Scattata alle Svalbard, in Norvegia, mostra la calotta di un ghiacciaio del Nordaustlandet durante lo. Paul Nicklen trascorre una vita all’insegna dell’arte e dell’avventura, riuscendo a gestire contemporaneamente e con successo molteplici carriere. È uno deipiù acclamati al mondo, è relatore, autore, ambientalista, collaboratore del National Geographic Magazine con all’attivo, ad oggi, ben 20 reportage, e, non meno importante, fondatore di SeaLegacy.In primavera ipartiranno per un tour in Nord America, che arriverà, nell’estate, anche in. In particolare, il 5 luglio 2020, la band si esibirà per l’unica dataall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Biglietti in vendita su ticketmaster.it e su ticketone.it Qui di seguito il calendario completo del tour europeo:23 Giugno - Francoforte, Germania - Festhalle25 Giugno - Berlino, Germania - Waldbühne27 Giugno - Stoccolma, Svezia - Lollapalooza Stockholm29 Giugno - Copenhagen, Danimarca - Royal Arena2 Luglio - Werchter, Belgio - Rock Werchter Festival5 Luglio - Imola, Italia - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari7 Luglio - Vienna, Austria - Wiener Stadthalle10 Luglio - Londra, UK - American Express presents BST Hyde Park13 Luglio - Cracovia, Polonia - Tauron Arena15 Luglio - Budapest, Ungheria - Budapest Arena17 Luglio - Zurigo, Svizzera - Hallenstadion19 Luglio - Parigi, Francia - Lollapalooza Paris22 Luglio - Amsterdam, Olanda - Ziggo DomeNel 2020 la band celebradi esibizioni live. Dopo oltre undici album in studio e centinaia di esibizioni dal vivo, i Pearl Jam continuano a essere acclamati dalla critica e a ottenere successo di pubblico – vantando oltredi dischi venduti in tutto il mondo e l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2017.