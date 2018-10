Napoli, Fabrizio Corona sale su una gru: è caos, traffico in tilt e arrivano i carabinieri​

«Dopo neanche dieci anni di carriera, sembravo finito. Invece decisi di rimettermi in discussione e ne uscii più forte».racconta la sua vita professionale a Verissimo, iniziando proprio dagli esordi.«Era il 1962, avevo 17 anni e avevo debuttato con i musicarelli. Cantando In ginocchio da te, per un film, lavorai con Laura, che aveva già lavorato accanto a Bobby Solo e poi divenne la mia prima moglie. All'epoca non avevo neanche 20 anni» - ricorda Gianni Morandi , intervistato dalla conduttrice- «Il mio primo, grande successo fu Andavo a cento all'ora e, ancora ragazzo, mi dilettavo con la corsa ed il calcio. Ho sempre vissuto tutto come un gioco, perché mio padre mi aveva fatto lavorare da ragazzino ed è stato come non avere un'adolescenza. Lui mi diceva che sarebbe finita presto, ed infatti è quello che era sembrato ad un certo punto».A cavallo tra gli anni '60 e '70, infatti, la carriera diaveva avuto una brusca frenata: «La società e l'Italia stavano cambiando: io ero ancora giovane, ma eravamo passati dalla felicità del boom economico al terrore degli anni di piombo, attraverso il '68. Ad avere successo, in quel periodo, era la canzone di protesta, in Italia si ascoltavano soprattutto i cantautori impegnati ed il rock classico». Tutto sembrava finito, ma, dopo aver passato diversi anni bui, seppe risollevarsi così: «Mi sono salvato studiando musica al conservatorio di Santa Cecilia. Inizia al contrabbasso perché c'era poca richiesta, imparai così a leggere le note, a comprendere la musica. Per entrare al conservatorio io, che avevo la quinta elementare, avevo dovuto sostenere l'esame di terza media. Mi ritrovai, poco più che trentenne, a contatto con diversi adolescenti che all'inizio mi guardavano in modo strano».La carriera diè sempre andata avanti, come agli inizi, parallelamente tra cinema e musica. La rinascita arrivò tra gli anni '70 e '80: «mi ripropose di cantare, dopo quella crisi capii di essere molto più forte». Protagonista della fiction L'Isola di Pietro 2,ha spiegato: «Faccio parte di un grande cast, con Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. La famiglia torna unita e felice, ma con la seconda stagione tutto durerà molto poco». Per finire, una bella sorpresa, con l'anticipazione della prima puntata in onda su Canale 5 e l'esibizione davanti al pubblico in studio con estratti dai brani C'era un ragazzo, Uno su mille ce la fa, Si può dare di più e Fatti mandare dalla mamma.