Gianni Morandi ricoverato d'urgenza, come sta dopo la prima notte in ospedale

Gianni Morandi è stato ricoverato d'urgenza ieri nel reparto del Centro grandi ustionati di Cesena dopo un incidente domestico in cui ha riportato ustioni alle mani e alle gambe. Morandi avrebbe perso l'equilibrio cadendo sul fuoco che ardeva le sterpaglie all'esterno della sua abitazione nel Bolognese.

La prima notte in ospedale per l'amato cantautore è trascorsa tranquilla, secondo quanto diffuso dall'Ausl Romagna. In base a quanto riferito ieri dal suo entourage, il cantante di Monghidoro si è procurato bruciature a mani e gambe dopo essere scivolato mentre bruciava sterpaglie. Soccorso dal 118, Morandi è stato prima accompagnato all'Ospedale Maggiore di Bologna poi è stato trasferito al centro specializzato di Cesena. Tra i commenti all'ultima foto pubblicata ieri da Morandi su Facebook, che lo ritrae con i guanti e pronto per alcuni lavori in campagna, tantissimi messaggi di pronta guarigione e vicinanza da parte dei suoi tantissimi follower.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA