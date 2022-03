Gianni Morandi, nuova operazione alla mano: «Ci vuole pazienza». Come sta il cantante

Gianni Morandi operato di nuovo alla mano destra. Lo rivela lo stesso cantante emiliano, alle prese con i postumi e con la convalescenza in seguito allo spaventoso incidente dello scorso anno.

L'incidente era avvenuto nella tenuta di campagna, sui colli bolognesi, di Gianni Morandi. Il cantante rimase gravemente ustionato e fu ricoverato in ospedale per il problema alla mano. Successivamente, lo aveva atteso una lunga e complicata convalescenza, oltre all'utilizzo di un tutore. Gianni Morandi sembrava essersi ristabilito, ma il recupero era ancora lontano ed è stato necessario un nuovo intervento, che lo ha costretto a interrompere il suo tour dopo l'ultimo concerto al Teatro Duse di Bologna.

Ora che è stato operato, il cantante dovrà restare a riposo per un lungo periodo di tempo. Gianni Morandi non perde però il consueto sorriso e l'abituale ottimismo, commentando così la sua foto, scattata ovviamente dall'inseparabile moglie Anna: «Ieri mi sono operato alla mano destra, per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c’è di peggio…».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 14:32

