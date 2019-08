Gianna Nannini, panico dopo lo "scontro" in acqua con una medusa viola

Venerdì 2 Agosto 2019, 09:16

Vacanze amare per Gianna Nannini. La famosa rocker si è mostrata sui social condividendo con i suoi fan la sua ultima disavventura: mentre era tranquillamente al mare a nuotare ‘controcorrente’ è stata punta in viso da una medusa viola. Ecco come si è trasformato il suo volto dopo lo scontro e come sta adesso la cantautrice toscana foto: Kikapress