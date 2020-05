Gianna Nannini, rimandato a maggio 2021 il live speciale di Firenze a causa del coronavirus

Rock in Roma annullato per Covid: salta anche il concerto di Vasco al Circo Massimo

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto allasi conferma che idiallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, viene posticipato al 29 maggio 2021.I biglietti acquistati per lo show del 30 maggio 2020 rimangono validi per lo show del 29 maggio 2021. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: www.fansale.it/fansale/. È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it. Per tutte le informazioni: friendsandpartners.it