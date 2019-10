Gianna Nannini al Premio Tenco 2019. Sul palco con un trio esclusivo: «Qui sarò sempre all'inizio»

Domani, sabato 19 ottobre, Gianna Nannini ritirerà al Teatro Ariston di Sanremo il Premio Tenco 2019, il riconoscimento assegnato dal 1974 agli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.



«Ho voglia di tornare su quel palco, mi rivedo appollaiata su quel piano - racconta Gianna Nannini - Il Club Tenco mi ha dato la possibilità di farmi sentire, eravamo io e Benigni timidi ma decisi… non so ancora cosa mi sia successo dopo, ma in quel palco io sarò sempre all’inizio. Grazie».



Per l’occasione, Gianna Nannini ha preparato un set a sorpresa, pensato in esclusiva per la rassegna, accompagnata da un trio.



Di seguito la motivazione con cui il Club Tenco ha annoverato Gianna Nannini tra i grandi artisti presenti nell’empireo della canzone d’autore italiana: “Ha fatto il suo intimidito esordio sanremese davanti al pianoforte nel glorioso Tenco ’76. Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d’autore e il rock. Ha dimostrato in tutta Europa come non soltanto la lingua italiana potesse essere adatta a questo tipo di musica, come fosse possibile innestarvi linguaggi poetici e, soprattutto, come per la musica di spessore avessero scarso significato le barriere, le rigide definizioni e le separazioni stilistiche”.



È in radio e su tutte le piattaforme digitali “La differenza”, il nuovo singolo della rocker italiana per antonomasia, che anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 15 novembre, a distanza di due anni da “Amore gigante”. Il video del singolo è stato diretto da Charlotte Audrey e girato nella contea di Somerset in Inghilterra.





Il 30 maggio 2020 Gianna Nannini torna live in Italia con un grande concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze!

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e da domani (alle ore 11.00) saranno disponibili anche nei punti vendita abituali.



Inoltre la rocker sarà impegnata in un lungo tour europeo, che partirà da Londra il 15 maggio 2020 per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per 4 date. Un lungo viaggio che si concluderà ad ottobre, quando calcherà di nuovo i palchi della Germania con sei date e poi quelli della Svizzera con due date (#GNEuropeanTour).

Venerdì 18 Ottobre 2019, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA