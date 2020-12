Gianna Nannini, da oggi è online il video in animazione del nuovo singolo “L'aria sta finendo”

Da oggi, lunedì 14 dicembre, è online il video di “L’aria sta finendo”, il nuovo singolo in radio di Gianna Nannini, estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” (Charing Cross Records Limited / Sony Music). Il videoclip in animazione rotoscopica è scritto e diretto da Luca Lumaca. Punta il dito sulla nostra società che da tempo ha perso l’armonia: una parte del mondo spreca le risorse, è resa insensibile da una cultura dello scarto e prevarica i più deboli costruendo muri mentali e fisici.

È un video provocatorio che affronta temi di attualità e sottolinea il sound rock internazionale del brano che parla della necessità di cambiare le nostre abitudini di vita prima che ‘l’aria finisca’. “La differenza” (https://smi.lnk.to/ladifferenza) è il diciannovesimo album in studio di Gianna Nannini, dieci tracce «che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale», come l’artista stessa le ha definite.

