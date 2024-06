Gianluca Grignani: «La droga? Dovevo dire la mia versione, ma se raccontassi tutto farei finire la favola di qualcuno»

È il "Diario sincero di un'artista". L'autobiografia "Residui di rock’n’roll" in cui Gianluca Grignani si mette a nudo raccontando la sua infanzia segnata dal rapporto travagliato con i genitori e da esperienze traumatiche, il successo raggiunto quando era ancora giovanissimo, i rapporti spesso complicati con la discografia e la stampa, l’amicizia con altri artisti, primo fra tutti Lucio Dalla.

L'amicizia con Dalla

In un'intervista a Repubblica Grignani racconta di quella volta che è scappato in Sudamerica: «E poi in Giamaica. Tornai a Londra per vedere dei discografici. Avevo fatto i capelli rasta e passai da un parrucchiere per sistemarli, erano troppo intrisi di catrame. Decido di tagliare tutto e di farmi biondo platino. Solo che nell’ufficio dei discografici c’era anche Franco Battiato. Mi vide e fece una mossa alla Mick Jagger». Racconta del suo incontro con Pino Daniele: «Entro nel camerino dopo un suo concerto per salutarlo. Gli chiedo: “Pino, ci facciamo una canna?”.

Le droghe

Nel libro c’è anche il racconto delle dipendenze: «C’è un capitolo, si chiama Il mostro e inizia con un bel po’ di droga in un sacchetto. Anche qui: le speculazioni sono state tantissime. Dovevo raccontare la mia versione. Solo che ho scelto di farlo in maniera quasi narrativa. Anche perché se dovessi essere più preciso farei finire la favola di qualcuno». E delle molestie al Coni: «È successo tanti anni fa ed è stato devastante per me. L’ho fatto per denunciare: queste cose accadono ancora». Infine, l’idea di un duetto con Vasco Rossi: «Ah, io sono qui. Dipendesse da me anche subito»

