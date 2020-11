Giandomenico Anellino torna con un nuovo cd: un "Omaggio a Morricone"

La vena creativa di Giandomenico Anellino, uno dei più acclamati chitarristi italiani, non si è fermata con il lockdown e l'emergenza Covid. Ecco dunque che l'artista romano, ribattezzato dalla critica l'uomo orchestra per la singolare tecnica con cui fa vibrare le corde della sua Godin, ha appena pubblicato il suo nuovo cd "Omaggio a Morricone", un tributo alla suprema arte del compositore recentemente scomparso.

L’idea è nata nel gennaio dopo l’incontro al Teatro Golden tra l'indimenticato Maestro e lo stesso Anellino. «Proprio in quell’occasione, lusingato per i complimenti ricevuti da Morricone per il mio personalissimo stile - racconta il chitarrista - gli promisi un omaggio eseguito da una sola chitarra, per sottolineare con semplicità la sua genialità musicale, suggellata da grandi riconoscimenti internazionali fra i quali 3 premi Oscar per grandi capolavori legati al cinema italiano ed internazionale».

Tra titoli del cd meritano una menzione particolare “Mission”, ”Metti una sera a cena”, ”Il buono il Brutto,Il Cattivo”, “Per un pugno di dollari”, “Giù la testa”, “Nuovo Cinema paradiso”,” C’era una volta in America” e molti altri ancora.



«Ho volutamente previsto l'uscita del mio nuovo lavoro in questo periodo - racconta Anellino -. In un momento così complicato, la musica ci fa coltivare la parte più bella della nostra anima e la speranza di uscire presto da questo difficile momento che stiamo attraversando. Spero che presto si possa tornare a suonare dal vivo, in modo tale che il tributo a Morricone possa finalmente vivere anche in una dimensione live, davanti al mio pubblico».

Per prenotare il cd si può già chiamare il numero 375.67.29.047 oppure scrivere una mail seguente indirizzo ass.eventidautore@gmail.com per avere maggiori informazioni. Giandomenico Anellino dunque è tornato, con quelle emozioni che fanno vibrare il cuore e l'hanno reso famoso in Italia in Europa, dove ha collaborato con i più grandi artisti.

