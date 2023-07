«Mia figlia Giada amava Ultimo, è morta in un incidente: la sua canzone al funerale ma al concerto nessuna dedica. 10 ore di attesa inutili»

Giada amava la musica di Ultimo. Piccola stella era la sua canzone preferita, quella che ha cantato a squarciagola al concerto di Bibione, a giugno dell'anno scorso. Cinque giorni dopo una bella serata di musica ed amicizia, un incidente stradale ha interrotto per sempre la sua vita. Giada aveva solo 21 anni. Per i suoi genitori, mamma Cinzia e papà Antonio un dolore insopportabile.

Tanta tristezza

Cinzia, che al telefono risponde con la voce commossa e rotta dall'emozione di chi ha fatto di tutto, tra cui restare 10 ore fuori dallo stadio di Lignano Sabbiadoro pur di poter parlare con l'idolo della sua Giada, si sfoga: «Al funerale di Giada l'abbiamo salutata mettendo Piccola Stella ed in questi mesi abbiamo scritto molte mail, inviato messaggi sui social a Ultimo, a sua mamma, a suo fratello.

Ultimo tentativo

Nei giorni scorsi, poi l'ultimo tentativo. «Siamo andati allo stadio di Lignano, abbiamo chiesto allo staff di fargli avere un nostro messaggio, di dedicare Piccola Stella a nostra figlia Giada, di scambiare due parole, ma anche stavolta non è successo niente», aggiunge la mamma della 21enne. Giada era una grande fan del cantante romano, e aveva avuto la fortuna di incontrarlo, quando non era ancora sulla cresta dell'onda. «Pochi anni fa, quando Ultimo non era ancora così famoso, Giada lo incontrò in un centro commerciale e con lui si fece una foto. Era felicissima e raccontò di un ragazzo gentile e disponibile. Veramente non capisco cosa gli sia successo e perché sia diventato così. Spero solo che il suo staff non gli abbia detto nulla... Spero, ma sono molto triste, delusa, per come si sono comportati con noi e soprattutto con la memoria della nostra dolce Giada».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 20:22

