Ghemon, fuori oggi il videoclip del nuovo singolo “In un certo qual modo”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”, il singolo che anticipa il nuovo disco di inediti di“Scritto nelle Stelle” (in uscita il 20 marzo per Carosello Records/Artist First), sarà in radio dal 28 febbraio ma già da oggi 24 febbraio è disponibile il videoclip girato da Enea Colombi (una produzione Borotalco Tv). Il video ironico, e con un pizzico di malizia, vede lo stesso artista nell’insolito ruolo di un terapeuta di coppia esperto di«A volte ci si sente vicini al punto di rottura, ed è importante in certi momenti riconoscere una figura in grado di sostenerci. E a guidarci, a farci fare il primo passo verso di lei, spesso è l'istinto, sono i sensi. Altre volte è il fisico coi suoi suggerimenti a tirarci fuori dai guai».“In un certo qual modo” dà un assaggio di quello che saràla narrazione per immagini nitide, le fughe vocali, i bridge, la metrica, il sound coinvolgente e up tempo del brano, porta l’ascoltatore verso una dimensione solare e positiva. Ci si rivede nei disagi condivisi con chi decide di starci accanto.Il 2020 vede l’artista protagonista anche nella sua dimensione più coinvolgente, quella live: il 3 aprile partirà “” che toccherà le principali città italiane (una produzione OTR). Il live, totalmente nuovo, è il “viaggio” in cui Ghemon da anni investe molte delle sue energie. Gli spettatori troveranno le loro canzoni preferite, ma organizzate in un vero e proprio spettacolo, con altrettanti momenti musicali inediti, creati daappositamente per i suoi concerti.03 04 // Napoli // Common Ground04 04 // Roma // Orion10 04 // Firenze //Flog11 04 // Bari // Demodè17 04 // Treviso // New Age18 04 // Brescia // Latteria Molloy24 04 // Bologna // Estragon29 04 // Torino // Hiroshima30 04 // Milano // AlcatrazI biglietti sono già disponibili su ticketone.it e in due speciali bundle: biglietto + CD autografato, biglietto + LP autografato, acquistabili in esclusiva in pre-order su Music First al seguente link (dal quale sarà possibile anche pre-acquistare separatamente il CD e l’LP in versione autografata). Il 20 marzo 2020 i fan riceveranno direttamente a casa il disco autografato e il biglietto per accedere a una data del tour a scelta.