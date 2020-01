Ghemon: fuori oggi "Questioni di Principio", primo singolo del disco "Scritto nelle stelle"

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 12:45

Da oggi è fuori “Questioni di Principio” il primo assaggio del nuovo disco di inediti di“Scritto nelle stelle” che uscirà il prossimo 20 marzo (Carosello Records / Artist First).Non è una novità, nella discografia di Ghemon, la centralità della parola, ma per “” il “verbo” è per l’appunto principio, fondamenta del brano. Uscendo intatto - o per meglio dire rafforzato - dalle tempeste dell’appartenenza algame e all’esposizione mediatica del Festival di Sanremo , Ghemon scrive una sorta di preghiera, un brano motivazionale rivolto a sé stesso, ma non solo. Negli anni la figura pubblica dell’artista è stata vista affiancata a personaggi che hanno raggiuntograzie alla loro forza di volontà, “Questioni di Principio” è una ricetta che vede nell’equilibrio di parole chiave proprio lo sprone per andare avanti.Il 2020 vede l’protagonista anche nella sua dimensione più coinvolgente, quella live: il 3 aprile partirà “Scritto nelle Stelle Tour 2020” che toccherà le principali città italiane (una produzione OTR). Il live, totalmente nuovo, è il “viaggio” in cui Ghemon da anni investe molte delle sue energie. Gli spettatori troveranno le loro canzoni preferite, ma organizzate in un vero e proprio spettacolo, con altrettanti momenti musicali inediti, creati daappositamente per i suoi concerti.03 04 // Napoli // Common Ground04 04 // Roma // Orion10 04 // Firenze //Flog11 04 // Bari // Demodè17 04 // Treviso // New Age18 04 // Brescia // Latteria Molloy24 04 // Bologna // Estragon29 04 // Torino // Hiroshima30 04 // Milano // AlcatrazI biglietti sono già disponibili su ticketone.it e in due speciali bundle: biglietto + CD autografato, biglietto + LP autografato, acquistabili in esclusiva in pre-order su Music First (dal quale sarà possibile anche pre-acquistare separatamente il CD e l’LP in versione autografata). Il 20 marzo 2020 i fan riceveranno direttamente a casa il disco autografato e il biglietto per accedere a una data del tour a scelta.Ghemon è uno dei più apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo stile a metà tra il cantautorato e il rap. Dopo un lungo percorso artistico e la pubblicazione degli album “La rivincita dei buoni” (2007), “E poi, all’improvviso, impazzire” (2009) e “Qualcosa e cambiato” (2012) inizia a definire il suo territorio musicale: rap mescolato al soul, al, al jazz e alla musica italiana.“ORCHIdee” (MacroBeats/Artist First) è il disco uscito nel maggio 2014, che segna la sua maturazione artistica. Da quel momento inizia un lunghissimodi più di settanta date, accompagnato da una vera e propria band rinominata “Le Forze del Bene”.Nel settembre 2017 pubblica “Mezzanotte” (MacroBeats/Artist First). Il nuovo, sempre prodotto da Tommaso Colliva e interamente suonato dalla sua band “Le forze del bene” è la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per la tradizione Hip Hop. L’album ha esordito alla 3^ posizione della classifica FIMI deipiù venduti in Italia e a novembre 2018 il singolo “Un Temporale” è stato certificato disco d’oro.Nel febbraio 2018 è ospite di Diodato sul palco del Teatro Ariston. Nel 2019 firma con Carosello e Artist First - per la prima co-produzione tra aziende italiane - e partecipa, questa volta da protagonista, alla 69^ edizione del Festival dicon il brano “Rose Viola” (disco d’oro), ottenendo un incredibile consenso di pubblico e critica.A settembre 2019 si conclude il “Mezzanotte tour” che ha portatoin giro per tutta Italia per oltre 2 anni.