Ghemon: il nuovo disco Scritto nelle stelle, al secondo posto tra gli album più venduti della settimana e primo nella classifica dei vinili

Il nuovo disco di Ghemon “SCRITTO NELLE STELLE” (una coproduzione Carosello Records e Artist First), uscito il 24 aprile, esordisce al 2° posto della classifica Gfk degli album più venduti di questa settimana e al 1° posto della classifica dei vinili.



Un risultato importante per uno dei pochissimi album usciti in questo periodo di pandemia: come ha sempre sottolineato l’artista, questa release è stata fortemente voluta per lanciare un messaggio positivo e di gratitudine verso il proprio pubblico e agli addetti ai lavori del mondo della musica che stanno vivendo un momento di profonda crisi. E il pubblico di Ghemon ha ripagato questa decisione.



“La vita non va sempre bene ma riuscire a creare un disco pieno di carica positiva è la maniera per ricavare qualcosa di bello dal negativo”.



“SCRITTO NELLE STELLE”, sesto disco dell’artista campano, anticipato dai singoli “Questioni di Principio”, “In un certo qual modo” e “Buona Stella”, come per i lavori precedenti vede la produzione esecutiva di Tommaso Colliva. Dal 28 aprile é in radio un altro brano estratto dal disco, “Champagne” che come dice lo stesso artista “C'è tutta la cazzimma del rap che sostiene la parte ritmica del brano, ma ogni parola è in melodia. Sono proprio i due mondi di Ghemon che si fondono, in modo emblematico”.



Dal 27 aprile ha preso il via anche l’INSTORE DIGITALE: Ghemon infatti è il primo artista a organizzare degli incontri virtuali per i fan più fedeli. Inizialmente ipotizzato per una sola settimana, l’instore prosegue per altri 7 giorni data la grande quantità di richieste per partecipare. La priorità è stata data ai fan che avevano preordinato il disco su musicfirst.it, successivamente è stato esteso anche a coloro che hanno acquistato il disco dal 24 aprile in avanti. Un’ennesima dimostrazione di grande affetto e rispetto per tutti coloro che amano l’artista: “Se le limitazioni ci tengono lontani, il minimo che io possa fare è rispondere in modo creativo” – cosi commenta Ghemon. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 09:13

