Ghemon: «Io e Malika inguaribili romantici»

Malika Ayane che ha duettato con Ghemon nella sua nuova versione del brano Inguaribile e romantico - tratto dal disco Scritto nelle stelle - ha definito il cantautore di Avellino (all'anagrafe Gianluca Picariello) come uno che ha fatto «due cose rivoluzionarie»: scrivere una canzone d'amore in modo adulto e rieditarla dandole una luce nuova.



È vero?

«Non lo so. So che riascoltandola, ho pensato che questa canzone fosse un bellissimo corpo che avesse bisogno di un abito nuovo. La prima voce che mi è venuta in mente è stata quella calda e delicata di Malika. Così l'ho chiamata, quasi imbarazzato. Ricordo il momento: ero appena uscito dalla palestra in una Milano deserta. Pensavo mi mandasse a quel paese. E invece».



Altri duetti in vista?

«Magari con un inedito».



Da giurista, che pensa di questo momento?

«È situazione nuova per tutti. Siamo scesi in piazza per manifestare a favore dei lavoratori dello spettacolo. A livello istituzionale si deve agire».



Appena riaprono tutto, cosa farà?

«Spero uno spettacolo nei teatri che non sia solo un concerto, ma anche un racconto in prima persona».



A Sanremo ci pensa?

«Per ora scrivo. E poi si vedrà».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 09:18

