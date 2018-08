Ghali regala un biglietto ad una sua fan per non farla andare da sola al concerto

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il rapporto cheha con i suoi fan è molto forte, il re della trap è molto attento e non perde mai l'occasione di ringraziarli. Poche ore fa l'ultimo gesto.Una fan ha comprato il biglietto per un suo concerto e l'ha postato sui social scrivendo: "Il biglietto è uno, perchè io al tuo concerto nonostante tutto ci vengo, da sola ma ci vengo".A sopresaha risposto alla sua fan scrivendo: “Ciao! Scegli una persona con cui vorresti venire, scrivimi un tuo indirizzo e ti mando io un biglietto per lei“ e poi ha postato la conversazione sulle sue Instagram Stories.Ma non si tratta di un caso isolato. Proprio qualche settimana fa, sempre su Instagram,ha fatto sapere ad una sua ammiratrice di aver letto la sua lettera. Senza svelarne il contenuto, il cantante di "Cara Italia", ha taggato la ragazza ringraziandola così: "Ho letto la tua lettera. Sì la tua, quella che mi hai mandato via e-mail. Ti ringrazio tanto davvero e ti auguro il meglio. Mi fa felice sapere che ti aiuto senza nemmeno saperlo. Sono fortunato, ti voglio bene anche io.Sicuramente ci vedremo prima o poi".