Ghali, concerto a sorpresa a Milano dalla finestra del McDonald's: «Siete stati bravi a capirlo»

Sorpresa Big per un nuovo Big Mac. Il rapper Ghali ha stupito tutti: alle 17.00 di oggi, giovedì 28 ottobre, si è esibito in un piccolo concerto dalla finestra del McDonald's in piazza Duomo, a Milano. L'artista milanese sta partecipando allo spot per promuovere il panino più famoso, che ora si è rinnovato. In realtà, qualche ora prima, il rapper aveva postato su Instagram una stories, facendo presagire la sua presenza al Mc di Milano: sullo sfondo era visibile il Duomo e, in primo piano, la sua mano con una bevanda e il logo del ristorante. Infatti, i più attenti hanno colto l'invito e hanno potuto assistere alla sua esibizione.

«Siete stati bravi a capirlo - ha scritto il cantante dopo il concerto - ed avete fatto bene a correre qui.»

«Purtroppo - continua - per le varie normative anti covid non abbiamo potuto avvisarvi con anticipo per non causare disordine pubblico. E' stato bello vedervi anche se per poco». E, infine, Ghali ha aggiunto: «Ci vediamo in diretta su Youtube dalle 23.45 per il lancio di Wallah» dando appuntamento al lancio del suo nuovo singolo che, finora, era possibile ascoltare in una versione modificata con parole incomprensibili oppure, acquistando un Big Mac e inquadrando un QR Code, comprenderne il testo.

