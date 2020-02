Ghali e il suo nuovo disco: «I soldi fanno paura voglio ritrovare il mio Dna»

Ghali, arriva il nuovo Album, Dna: 15 canzoni per un racconto biografico al ritmo di Pop​

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 08:13

Guardare le origini per capire meglio dove andare. Il motto diè questo. Il rapper milanese - di genitori tunisini cresciuto con la madre, il carcere del padre, vissuto nel quartiere popolare di Baggio con il vero nome di Ghali Amdouni e legato alla top model(di cui però non ama parlare) - a 26 anni pubblica il suo secondo disco., uscito alle 23.59 di ieri: 15 tracce, tra urban, elettronica e qualche intermezzo di sonorità arabeggianti, lavorate insieme a produttori come Mace, Merk & Kremont, Canova, Zef Venerus. E i featuring con Salmo, MrEazi, Soolking e Tha Supreme. La copertina è una maschera che si apre al suo mondo, musicale, intimo, personale. Il video del singolo(feat. Salmo) - che ha presentato a Sanremo come ospite - ha quasi 4 milioni di views.«Nel mio ambiente il Festival è da denigrare. Ma Sanremo è una vetrina, un’occasione di portare la propria musica agli occhi di tutti. Sono andato per la mia musica, ma come ospite».«Sanremo non è la mia gara. La gara la faccio in tour, in studio. Aver cantato all’Ariston Wily Wily in tunisino, per me è già un traguardo. Una vittoria. È tanta roba».«Sicuramente. Ho attraversato alti e bassi come nella carriera di ogni artista. Ho viaggiato, mi sono fatto contaminare da lingue e suoni. Non è facile reggere il successo. Quando ti arrivano soldi, rischi di perderti».«Tornare alle radici. Tornare con i piedi per terra. Tornare al mio DNA, appunto. Come il disco».«Ho provato ad andare via. Ma non riesco a stare lontano».«Di avere detto a mia madre che poteva smettere di lavorare. È il sogno di un figlio. Ora lavora con me. E abbiamo cominciato a litigare per lavoro (ride, ndr)».«Tante volte. La vita è ciclica. Capita a tutti di non essere sempre primi in classifica. Lì capisci chi ti è amico e chi no».«Perché il mio genere racconta la realtà di tutti i giorni. Ma ne parlo in modo negativo. Non la elogio».«Da Cara Italia, quello che dovevo dire l’ho detto. Non è cambiato molto».«L’8-9-10 maggio. Dal cinema al teatro alla moda: il concerto sarà un insieme di tutto questo mischiato alla musica. E i featuring, tipo Salmo, MrEazi e gli altri, li vorrei con me. Un concerto più intimo, come lo è l’album».