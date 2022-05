Ghali, fuori il nuovo album "Sensazione ultra": «C'è tutto me stesso in questo disco»

S'intitola SENSAZIONE ULTRA il nuovo album di Ghali esce il 20 maggio, per Atlantic Warner/Sto Records. A distanza di più di due anni dal suo ultimo lavoro in studio, l’artista con all’attivo 45 Dischi di Platino e 13 Oro torna con un album composto da dodici tracce che raccontano le sue due anime: quella legata alla musica hip hop, che dal 2016 ha contribuito a rendere il fenomeno che conosciamo oggi, e quella più pop capace di farsi largo nella cultura e nelle case delle famiglie italiane.

«Ho messo tutto me stesso in questo disco e non vedo l’ora che sia di tutti. Insieme alle persone che hanno collaborato alla sua realizzazione abbiamo provato ad immaginarci qualcosa che ancora non c’era, abbiamo cercato di fare qualcosa che avesse un suono davvero unico. La speranza dopo aver tanto studiato e ricercato è quella di essere riusciti a immaginarci orizzonti nuovi».­

Ghali ha scelto di lavorare come un vero direttore creativo insieme al suo storico DJ DEV, chiamando colleghi e producer per compiere una vera e propria visione. I featuring di Axell, Baby Gang, Digital Astro, Madame e Marracash rinnovano il legame dell’artista con il genere con cui è cresciuto e testimoniano come Ghali sia attento ai nuovi nomi del rap game, desideroso di vedere fiorire il talento e lontano da logiche di competizione che poco si addicono alla musica; le produzioni di Merk & Kremont danno respiro a brani che, con le loro classiche sonorità funky e linee melodiche catchy, si candidano ad essere tormentoni che ci porteremo dietro per tutta l’estate. Infine gli interventi di mostri sacri della cultura hip hop mondiale come London On The Track e Ronny J, oltre alla presenza di quattro lingue nell’album (italiano, arabo, inglese, francese), restituiscono tutta la forza di un progetto che si è articolato realmente a livello internazionale, non per vanità ma per naturale vocazione ed appartenenza.

Leggi anche > Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria incontra "zia Donatella": «Una dolcezza infinita»

Nell’album trovano spazio e si intrecciano storie sorprendenti che meritano di essere raccontate: è così che Ghali, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha voluto svelare il dietro le quinte di FREE SOLO, uno dei pezzi contenuti in SENSAZIONE ULTRA. L’artista due anni fa aveva indetto un contest fra i suoi fan, chiedendo di caricare su YouTube un beat che ritenessero adatto alla sua musica, promettendo di inserirne uno nel nuovo album. Il beat scelto è stato quello di Endless (nome d’arte di Filippo Stocco), giovane producer ventiduenne originario di Venezia, che non aveva mai collaborato con artisti a livello nazionale e che a sua insaputa è stato convocato a Milano con il pretesto di essere solo fra una rosa di candidati possibili. Nel video, girato in stile candid, vediamo come Ghali e il suo staff lo portino volutamente a credere di non essere stato scelto, salvo poi rivelargli di essere il produttore di una traccia dell’album. Il beat di Endless si intitolava “GHALI TYPE BEAT FEAT MARRA” perché immaginava potesse essere adatto ai due artisti, e per completare la sorpresa Endless ha scoperto in studio che effettivamente la sua produzione sarebbe stata la base per il featuring fra Ghali e Marracash.SENSAZIONE ULTRA è stato anticipato da WALO prodotta da FAWZI e da FORTUNA e WALLAH prodotte da Merk & Kremont. Ghali ha scelto che i primi passi di questa nuova grande avventura musicale avessero un legame con le proprie origini. Se nel video di WALLAH - dove italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un'unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo - vediamo il viaggio di Ghali in Tunisia (nazione da cui proviene la famiglia dell’artista) per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso, WALO è ispirato ai suoni nord-africani utilizzati nelle cerimonie berbere, scandito nel ritornello dalla frase “Me derna walo” / “Non abbiamo fatto niente” - una dichiarazione di innocenza da parte delle popolazioni che ogni giorno subiscono il peso delle scelte dei potenti, una dimensione collettiva e cosciente che nella musica di Ghali è sempre presente.

SENSAZIONE ULTRA è stato anticipato da WALO prodotta da FAWZI e da FORTUNA e WALLAH prodotte da Merk & Kremont. Ghali ha scelto che i primi passi di questa nuova grande avventura musicale avessero un legame con le proprie origini. Se nel video di WALLAH - dove italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un'unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo - vediamo il viaggio di Ghali in Tunisia (nazione da cui proviene la famiglia dell’artista) per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso, WALO è ispirato ai suoni nord-africani utilizzati nelle cerimonie berbere, scandito nel ritornello dalla frase “Me derna walo” / “Non abbiamo fatto niente” - una dichiarazione di innocenza da parte delle popolazioni che ogni giorno subiscono il peso delle scelte dei potenti, una dimensione collettiva e cosciente che nella musica di Ghali è sempre presente.

L’ultimo passo che ha anticipato SENSAZIONE ULTRA è FORTUNA, il brano che racchiude forse l’anima più pop del lavoro di Ghali, immediato e memorabile fin dal primo ascolto con la sua drum machine incalzante, i synth che si aggiungono a fare da contrappunto alle strofe e l’apertura melodica del ritornello.

La cura nel progetto SENSAZIONE ULTRA non si limita al sound ma anche all’immaginario visivo: l’album è infatti anche un universo visual firmato in parte da Nabil Elderkin, fotografo e videomaker americano di origini Iraniane, che ha diretto video musicali per alcuni degli artisti più importanti al mondo come Dua Lipa, Kayne West, Kendrick Lamar, Frank Ocean, Travis Scott, The Weeknd e John Legend.

Grazie alla sua musica e alla sua arte Ghali è diventato una vera e propria icona mondiale della musica italiana; la sua capacità di mescolare lingue, influenze ed estetiche lo rendono oggi un riferimento per chi voglia parlare ad un pubblico realmente internazionale che si ritrovi in un messaggio di appartenenza che vada al di là dei confini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 00:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA