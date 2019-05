Dopo l’uscita di I Love you il brano che in poche settimane ha raggiunto oltre 7 milioni di stream, Ghali per la sua prima apparizione live, rinnova il suo impegno e sceglie il palcoscenico del concerto dei lavoratori del Primo Maggio a Roma. L’artista milanese, da sempre attento alle tematiche sociali, ha voluto essere presente in una giornata di festa e di riflessione dedicata al mondo del lavoro prima di partire con la preparazione di quattro straordinari appuntamenti live dell’estate 2019.



Ghali si esibirà nei più importanti festival Europei, rassegne che hanno segnato la cultura musicale europea ed internazionale, entrando in quella ristretta cerchia di artisti italiani capaci di esportare la loro arte oltre i nostri confini. Il primo eccezionale appuntamento con la musica di Ghali in Europa sarà il 5 luglio a Francoforte, per la serata di inaugurazione del leggendario Wirelss Festival al Alter Rebstockpark. Ghali condividerà il palco con artisti del calibro di Cardi B, James Blake, Rita Ora e Travis Scott.



Il secondo appuntamento è al Lollapalooza Paris, il grandissimo festival multi-genere che si svolge nella capitale francese e che come tutti gli altri eventiLollapalooza nel resto del mondo, vanta una lineup piena di superstar provenienti da un mix molto variato di generi. Ghali si esibirà il 20 luglio con artisti del calibro di Martin Garrix, Ben Harper, The Strokes, IAM e Twenty One Pilot.



Il ritorno del POW WOW festival sarà il terzo appuntamento, il 23 luglio, nella splendida isola di Pag, Croazia. Una rassegna giovane ma già riconosciuta come una delle mete più ambite dai cultori della musica elettronica in Europa per la sua capacità di coniugare elementi naturali mozzafiato alla musica più fresca e innovativa. Una festa che dura da tramonto a notte fonda che in passato ha già ospitato artisti quali JUSTICE, GESAFFELSTEIN, TJR e molti altri e che quest’anno tornerà con, tra gli altri, DJ DIESEL (aka Shaquille O’Neil), THE BLOODY BEETROOTS e molti altri.



Chiude la sequenza di questi quattro appuntamenti, la prestigiosa partecipazione a Tomorrowland il festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2005. Organizzato nel vasto parco de Schorre, vicino alla cittadina di Boom, Tomorrowland è un vero e proprio riferimento per la nuova scena musicale mondiale e si esibiscono insieme a Ghali artisti come Steve Aoki, The Chainsmokers, Tiësto, Dj Snake e Young Thug.



Quattro palchi che certificano la vocazione internazionale di Ghali , sempre coltivata scegliendo di non farsi mai limitare dai confini o dai generi. Ultima dimostrazione che la sua musica è apprezzata in tutto il mondo è la campagna nata spontaneamente per desiderio di una fan, che ha realizzato una maxi affissione ad Atlanta, con una gigantesca scritta “Atl loves Ghali”.



“Per me la musica è un qualcosa di magico capace di avvicinare persone che in comune hanno poco. La musica è contaminazione, esplorazione e incontro e per forza di cose non può essere costretta dentro a dei confini.” Ha affermato Ghali in una pausa dal lavoro in studio che lo impegna all’estero da diverse settimane. “Anche I Love You parla di questo in fondo, della bellezza dell’incontro, di fare le cose insieme alle persone cui si vuole bene. E spero che possa essere uno slogan capace di avvicinare persone che vengono da parti diverse del mondo e magari non conoscono ancora il mio lavoro”.



Questi quattro speciali appuntamenti intervallano la stesura del nuovo album a cui Ghali sta lavorando con alcuni dei produttori più quotati del panorama hip hop mondiale. Proprio ad Atlanta, città dove è nato il fenomeno trap, Ghali ha iniziato a lavorare sul nuovo album atteso entro l’anno.



4 appuntamenti Europei

5 Luglio Wireless Festival Alter Rebstockpark, Fraconoforte, Germania

20 Luglio Lollapalooza Hippodrome ParisLongchamp, Parigi, Francia

23 Luglio POW WOW, Pag, Croazia

27 Luglio Tomorrowland Festival, Boom, Belgio