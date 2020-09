Ghali annulla i tre concerti previsti al Fabrique di Milano: live posticipati al 2021

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 16:36

annulla ia causa del Covid. Ghali si doveva esibire al Fabrique di Milano l’8, 9 e 10 ottobre ma a causa della difficile situazione legata all’emergenza coronavirus, le sue esibizioni live sono posticipate al 2021.I concerti al Fabrique di Milano l’8, 9 e 10 sono annullati, ma si stanno studiando soluzioni per il ritorno sul palco: “Abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione differente – ha spiegato Ghali - ma purtroppo le date di Milano andranno riprogrammate. Al momento non siamo ancora in grado di tornare ad abbracciarci sotto un palco garantendo la sicurezza di tutti ma speriamo di poterlo fare presto davvero perché è la parte più magica del nostro lavoro. Stiamo lavorando perché questo sia possibile e spero di darvi notizie riguardo nuovi live a breve; promesso!”I biglietti già acquistati resteranno validi per il nuovo appuntamento milanese. Le richieste per il rimborso invece dovranno essere inviate alla piattaforma di biglietteria dove si è effettuato l’acquisto.