L'attore francese, Gerard Depardieu, è oggetto di un'inchiesta preliminare per stupro. Lo rivelano alcuni media francesi fra i quali BFM TV e Le Parisien. La denuncia sarebbe stata presentata il 27 agosto da una giovane attrice e ballerina di una ventina d'anni.



«Gerard Depardieu contesta in modo assoluto qualsiasi aggressione o stupro»: questa la reazione dell'avvocato dell'attore francese, Hervé Temime, dopo l'apertura di un'indagine preliminare per violenze sessuali dopo una denuncia di una giovane attrice.

