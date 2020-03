Geo From Hell, il vincitore di Top DJ a Leggo: «Ho fatto il provino per l'Isola dei Famosi e ho pianto»

Isola dei Famosi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 18:46

Nel 2014 Andrea Georgiou in arte Geo From Hell vince la prima edizione Top Dj il talent show dedicato ai Dj, in onda su Sky da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Geo è un dj affermato e presto potremmo rivederlo in tv nel reality di Mediaset. Aha raccontato la sua storia, le sue passioni e i progetti per il futuro.Di Ravenna ma con origine greche Geo from Hell suona da quando è un ragazzino arrivando persino ad esibirsi a Tomorrowland uno dei principali festival musicali del mondo.«Era una buona possibilità per me e per il mio lavoro soprattutto perchè era all'epoca appena rientrato in Italia dal Belgio. Poteva essere un buon modo per riprendere il giro»«Mi ha portato più che altro fama, sono fiero di aver vinto un programma che rispecchia il mio lavoro e non sono andato a fare altro. A distanza di anni ho continuato a fare date e chi mi ha conosciuto sei anni fa poi ha continuato a seguirmi».«Ebbene sì. Negli ultimi 5 -6 anni ho avuto la possibilità di fare anche altre cose ma ho sempre detto di no perchè erano fuori da me e da quello che sono. Faccio un esempio andare a corteggiare o farsi corteggiare sono tutte cose che secondo me è palese che lo fai solo per la fama e non perc trovare l'amore. Nel 2020 bisogna fare anche i conti con la verità dei fatti e farsi vedere è importante».«E' stato super divertente fare il provino per l'Isola...anzi sono pazzeschi! SOno stati super gentili, mi hanno fatto addirittura piangere»«Ci sono una serie di psicologi che ti tirano fuori tutto, una roba assurda... ho pure riso tanto però, appena trovano un nervo scoperto si fiondano. La mia idea è quella di mettermi alla prova, ho un sacco di hobby tra cui la pesca, quindi potrei essere molto utile per la sopravvivenza del gruppo. Poi sono amico de Le Donatella e Filippo Nardi e mi hanno detto che è un'esperienza fichissima che ti cambia dentro».«Che io vinca o perda mi interessa poco. Io voglio mettermi alla prova e vedere fino a quanto resisto. Per la messa in onda ancora non so niente, in realtà io ho fatto solo un provino ma non so ancora se sono passato. Quando e se mi chiameranno poi realizzerò se sono psicologicamente pronto a partire»