Gazzelle, venerdì 13 novembre esce il nuovo singolo "Scusa", da oggi in pre-order

Fuori venerdì 13 novembre “Scusa” (Maciste Dischi/Artist First), il nuovo singolo di Gazzelle, prodotto da Federico Nardelli, disponibile da oggi in pre-order e pre-save. Il brano arriva dopo il successo di “Destri”, che nelle prime 24 ore ha raggiunto la vetta della Chart Top 50 Italia di Spotify e ha esordito direttamente sul podio della Classifica Top Singoli FIMI. Inoltre, a sole 4 settimane dall’uscita, il singolo ha conquistato il Disco d’Oro, confermandosi sul podio della Classifica Top Singoli FIMI, in seconda posizione.

Successi anche nelle classifiche Spotify: il brano si è guadagnato un posto nella Chart Viral 50 Globale di Spotify e continua a stazionare nelle prime posizioni della Chart Top 50 Italia di Spotify! Con circa 17 milioni di stream totali “Destri” conferma Gazzelle tra gli artisti più seguiti della scena musicale contemporanea italiana.

A proposito del brano, l’artista ha commentato: «Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza».

Gazzelle è pronto a tornare dal vivo nei maggiori festival italiani con due date prodotte da Vivo Concerti:

Venerdì 16 luglio 2021 || Ippodromo Snai San Siro (MI) @ Milano Summer Festival

Giovedì 22 luglio 2021 || Ippodromo delle Capannelle @ Rock In Roma

Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA