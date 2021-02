Gazzelle sempre più "Ok", il nuovo album in una settimana conquista la vetta delle classifiche FIMI Top Album e Vinili

“Ok”, terzo album di Gazzelle, entra direttamente al primo posto delle classifiche FIMI Top Album e Vinili. E’ bastata una settimana a “Ok”, nuovo album di Gazzelle, per scalare la vetta delle classifiche musicali

“Ok”, il terzo album di Gazzelle (Maciste Dischi/Artist First), disponibile nei negozi fisici in formato CD e vinile e su tutte le piattaforme streaming, si conferma un successo ed entra direttamente al primo posto delle classifiche FIMI Top Album e Vinili. Sin dall’uscita il disco è entrato nel cuore di tutti i fan e non solo, ottenendo ottimi riscontri anche dalla critica. A 24 ore dalla release tutti i brani di “OK” erano presenti in Top 50 Italia di Spotify, con ben 8 brani in Top 10 e “Destri” e “Coltellata” sono stabili in Top 5. L’album ha totalizzato oltre 91.5 milioni di stream.

A commentare il successo del cantante anche il suo manager Antonio Gno Sarubbi, che ha giustamente esultato da Instagram pubblicando una foto assieme a Gazzelle, seguita dalla didascalia: “Ok di Gazzelle è l’album più venduto in Italia. Siamo il cazz* di numero 1”.

Questa la tracklist di “OK”, che vede anche la collaborazione con un altro artista, tra i più talentuosi e seguiti degli ultimi anni, tha Supreme:

1. BLU

2. DESTRI

3. GBTR

4. PERÒ

5. LACRI-MA

6. OK

7. 7

8. BELVA

9. COLTELLATA feat. tha Supreme

10. SCUSA

11. UN PO’ COME NOI

Gazzelle è pronto a tornare dal vivo nei maggiori festival italiani! Questi gli appuntamenti per “GAZZELLE 2021”, due date prodotte da Vivo Concerti:

Venerdì 16 luglio 2021 || Ippodromo Snai San Siro (MI) @ Milano Summer Festival

Giovedì 22 luglio 2021 || Ippodromo delle Capannelle @ Rock In Roma

Queste le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” certificato platino e “MEGASUPERBATTITO” certificato oro, ha ottenuto il doppio platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Vita Paranoia”, “Sbatti”, “Una canzone che non so” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA