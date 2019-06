Gazzè, Maneskin e Francesca Michielin insieme per “Happy Together" in Piazza San Marco a Venezia

di Rita Vecchio

Una musica può fare anche un concerto in una piazza San Marco tutta colorata d’arancione. Le note sono quelle di Max Gazzè, Måneskin e Francesca Michielin. In un intreccio di generazioni e generi. Come una jam session a cielo aperto in uno dei salotti più belli d’Italia. Senza confini di suoni e tutti insieme. Happy Together Live, infatti.Si chiama così l’evento musicale gratuito di stasera 29 giugno voluto da Aperol per festeggiare i suoi 100 anni, andrà in onda venerdì 26 luglio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in chiaro su TV8 alle 23.30. A presentare - davanti a 6mila spettatori, di cui 1000 offerti da Aperol ai residenti del Comune di Venezia - Alessandro Cattelan. Pù di due ore di musica, divisa in tre set, in cui le canzoni di Gazzè (che qui è nella veste anche di direttore musicale), Måneskin e Michielin si mischiano con arrangiamenti nuovi, l’uno che canta le canzoni dell’altro, fino ai momenti in cui sono tutti insieme sul palco.Con loro, Carl Brave ospite a sorpresa non annunciato. Sarà uno show. Ma sopratutto una festa. Non solo per gli artisti sul palco e per lo scenario stupendo. Ma anche per il senso di musica che si fa soprattutto insieme. Un evento, anche se qui ad organizzarlo è stato l’aperitivo italiano per eccellenza, che si aggiunge a quelli già fatti qui. Zucchero, Sting, Elton John e Leonard Cohen. «Piazza San Marco è unica», ha detto Max Gazzè presentando nei giorni scorsi il concerto. Come dargli torto.